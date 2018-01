Ieri sera a Monopoli i Carabinieri hanno tratto in arresto un 51enne, cittadino tedesco, destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Ausburg, città della Baviera. Il ricercato, ritenuto dalla magistratura tedesca personaggio pericoloso, lo scorso ottobre si sarebbe macchiato di gravi crimini quali lesioni personali aggravate e sequestro di persona, fatti commessi a Merling, piccola cittadina alle porte di Monaco di Baviera, per i quali la legge tedesca prevede pene severe, ovvero fino a 15 anni di carcere.

Già da tempo i militari erano sulle tracce del catturando, che da settimane si era rifugiato in Puglia celandosi sotto la veste di un tipico turista del nord Europa, interessato alle bellezze del nostro paese. Attraverso numerosi servizi di osservazione ed ad un constante controllo del territorio, è stato possibile localizzare un appartamento nel centro storico, in fase di ristrutturazione da qualche giorno.

Nella giornata di ieri, dopo aver notato un insolito via vai di persone che entravano in quel palazzo, i militari hanno deciso di fare irruzione trovando all’interno il fuggitivo e la moglie. Non si esclude che i coniugi avessero da tempo deciso di stabilirsi per il futuro a Monopoli, proprio nell’appartamento che stavano ammodernando.

Nel frattempo il cittadino tedesco è stato tradotto presso il carcere di Bari a disposizione della Corte di Appello, in attesa di essere consegnato alle autorità tedesche.

