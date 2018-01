A detta dei presenti era in preda ai fumi dell’alcol, a Molfetta questa mattina una 34enne è stata arrestata con una certa difficoltà dai Carabinieri, intervenuti in piazza Municipio in rinforzo degli agenti di Polizia Locale.

La donna, molfettese, pare abbia prima infastidito alcuni commercianti della zona e poi danneggiato un palo delle luminarie per la festa di San Corrado. All’arrivo della Polizia Locale ha estratto un coltello e ferito uno degli agenti, in maniera non grave per fortuna, e preso a morsi il collega.

In supporto sono giunti i militari, la donna è stata così bloccata e arrestata. I sanitari del 118 hanno provveduto a medicare i due agenti, le loro condizioni non sono giudicate preoccupanti, sebbene quello preso a morsi sia in stato di shock; l’accoltellato è stato trasportato in ospedale.