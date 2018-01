Incidente sulla SP125 che collega il comune di Acquaviva con Sammichele. Due auto, una Peugeot 206 e un’Audi A3, sono rimaste coinvolte in un violento scontro. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma entrambe le auto, dopo la collisione, hanno finito la loro corsa fuori strada. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione di Putignano. Sul posto anche i sanitari del 118, della pubblica assistenza di Sammichele, per soccorrere i feriti.

