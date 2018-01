Nemmeno il tempo di entrare in cella che è arrivata la scarcerazione: è tornato in libertà Il 19enne Ivan Caldarola, figlio del boss del quartiere Libertà di Bari che questa mattina era stato arrestato perché sorpreso in casa con circa 5 grammi di cocaina.

Sottoposto a processo per direttissima il giudice, in sede di convalida dell’arresto, ha ritenuto di non applicare alcuna misura cautelare perché il ragazzo è formalmente incensurato anche se sottoposto a diversi procedimenti penali per fatti commessi quando era minorenne. Il 19enne ha scelto il rito abbreviato e la sentenza sarà emessa nelle prossime ore.

Nei mesi scorsi Caldarola è stato condannato in appello a 3 anni di reclusione (pena sospesa) per una rapina a mano armata e pende nei suoi confronti un giudizio per violenza sessuale.