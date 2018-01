Ancora un incidente la notte scorsa, verso le 2.30 circa, a Gravina, in Corso Di Vittorio. Per cause ancora in via di definizione, una Bmw e una Toyota si sono scontrate violentemente, al punto da rimanere praticamente distrutte. Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il guidatore della macchina giapponese, che ha riportato un trauma cranico fortunatamente senza commozione, oltre a diverse contusioni.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dai sanitari del 118, giunti sul posto. Meglio è andata al guidatore della Bmw, uscito dall’incidente praticamente illeso. Sul luogo dell’impatto sono arrivati anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti del caso e chiarire la dinamica.

1 di 5

