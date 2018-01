Due giorni fa l’incendio di alcune auto, stanotte altre quattro macchine distrutte in via Giuseppe Di Vittorio, nella zona 167. A Giovinazzo, a quanto pare, qualcuno si sta divertendo a incendiare le auto in sosta.

Sembra difficile possa trattarsi di una causa accidentale, seppure sono in corso tutti gli accertamenti del caso. L’ultimo episodio è avvenuto nel cuore della notte scorsa, poco prima delle 3.30.

IA far scattare l’allarme, consentendo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati alcuni residenti, svegliati da un boato e dal rumore delle fiamme. Proprietari diversi, non collegati fra loro. Le auto erano parcheggiate in diversi punti della strada.

