Un tir ha preso fuoco questa mattina sulla statale 100, all’altezza di Gioia del Colle. Pare che non si sia verificato nessun incidente ma il pezzo pesante avrebbe preso fuoco autonomamente a causa di una avaria. Sul posto sono immediatamente intervenuti Polizia, tecnici dell’Anas e i Vigili del Fuoco che sono impegnati a domare le fiamme.

Per precauzione il tratto della statale all’altezza di Gioia del Colle (dal km 37,350) è stato chiuso al traffico in direzione sud per permettere di spegnere l’incendio in totale sicurezza. Si registrano code e rallentamenti all’interno del paese dove è stato deviato il traffico.

