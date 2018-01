L’adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo. La riunione è durata poco più di due ore e la decisione è stata presa quasi all’unanimità.

Il consigliere di Stato era sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata alla scuola per aspiranti magistrati da lui gestita e per le accuse di pressioni e molestie su alcune borsiste. La decisione dell’adunanza, che da regolamento non è vincolante, passerà al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che si riunirà venerdì 12 gennaio

