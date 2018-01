Un altro autobus dell’Amtab fermo per avaria sulle strade di Bari. Questa volta è toccato alla vettura 3109, linea 16, che ha dovuto alzare bandiera bianca davanti agli uffici del Giudice di Pace di viale Europa, quartiere San Paolo.

Per fortuna nessun passeggero a bordo: in soccorso è arrivato il trattore per agganciare e trainare il mezzo in officina. Quello che però fa riflettere è che parliamo della stessa serie e della stessa anomalia dell’episodio di ieri in cui un mezzo Amtab è stato divorato dalle fiamme sulla statale 16: si è infatti attivata l’allarme del catalizzatore dell’alta temperatura.

