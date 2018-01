le forti raffiche di vento di ieri sera a Bari hanno creato diversi disagi ai cittadini. Intorno alle 22:30 in viale Einaudi un albero si è spezzato ed è caduto su parte del marciapiede e parte della strada.

Per l’ennesima volta si è sfiorata la tragedia perché in quel momento non transitavano pedoni e non c’era alcuna macchina parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, per rimuovere l’arbusto abbattuto.

La città non è nuova a queste vicende. Ricordiamo come in viale Unità d’Italia si sfiorò la tragedia dopo che un ramo si cadde su un auto in transito con a bordo una mamma con il suo bambino piccolo o come alla Fiera del Levante un albero abbia abbattuto le recinzioni. Un controllo dei nostri arbusti, forse, non sarebbe una cattiva idea.

print