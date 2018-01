Pezzi d’auto ovunque. Lo scenario che si è presentato ai primi soccorritori intervenuti sul posto non faceva presagire nulla di buono.

Intorno alle 7.30 il conducente di una Toyota Yaris, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo dell’auto, finita sulla corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Audi 4. Lo schianto frontale, su viale Europa, all’altezza dell’ex stabilimento della Coca Cola, è stato inevitabile. Quattro i feriti, due occupanti in ciascun mezzo, trasportati in codice giallo nei pronto soccorso del Policlinico e dell’ospedale San Paolo.

Non si conoscono con esattezza le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’incidente, ma secondo le prime indiscrezioni non sarebbero in pericolo di vita. Più grave lo stato di uno dei due occupanti dell’Audi.

Sul posto anche Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.

1 di 1

print