Nella giornata di ieri è stato trovato deceduto in casa propria Fabio Panza, classe 1952, a tutti noto come “mozzicone”, beccato in diverse occasioni a bucare gli pneumatici delle automobili per motivi tutt’ora sconosciuti. A dare l’allarme, preoccupata per lui, è stata la sorella, non avendolo visto dato che il giovedì era solito incontrarla.

Le sue condizioni pare non fossero delle migliori e avesse diversi problemi fisici, in ogni caso nell’abitazione di Panza si sono recati gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi del caso e avviare le indagini sul decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

