Come al solito la pioggia fa danni sulle strade baresi. Probabilmente a causa dell’asfalto viscido, infatti, questa mattina si sono registrati due incidenti ravvicinati sulla statale 100, in direzione nord, all’altezza dell’Ikea.

Il primo, poco prima dello svincolo per la statale 16, ha visto protagonista un tir che ha pericolosamente sbandato schiantandosi sul guardrail e rischiando di finire fuori strada. Nel secondo caso due auto, per cause ancora da chiarire, sono venute a contatto finendo in testa coda in mezzo alla carreggiata.

Al momento non si registrano feriti ma soltanto gravi problemi alla viabilità con lunghe code da Triggiano fino all’ingresso di Bari. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco all’opera per rimuovere il tir e la Polizia.

