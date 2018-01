“Una preghiera per la figlia di mia nipote di solo 20 anni strappata alla vita per colpa del compagno lascia un bambino di soli 4 mesi”. È solo uno dei tanti messaggi scritti da parenti e amici di Angela, la giovanissima mamma di 20 anni morta ieri in tragiche circostanze al quartiere Catino di Bari.

“La tua stella adesso veglia su di voi XXX XXX. Non si può accettare tutto ciò, ma una cosa è certa. Se è vero che Dio esiste, la pagherà molto caro per quello che ha fatto al tuo fiore”, dice un’amica alla mamma della vittima.

Per il momento i Carabinieri non confermano, ma neppure smentiscono la pista che porta al delitto e non all’incidente domestico. Le cause che hanno portato al taglio dell’arteria femorale, che ha poi causato la morte per dissanguamento, sono ancora poco chiare. Non si può ancora escludere, infatti, che il taglio sia stato procurato da un’arma da taglio.

Ieri sera la vittima avrebbe avuto una discussione con un ragazzo, forse il compagno. Quest’ultimo, particolarmente geloso, in passato avrebbe avuto altre discussioni. I Carabinieri vogliono vederci chiaro e per questo stanno continuando a sentire persone vicine ai protagonisti di questa tragedia.

