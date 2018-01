Tragedia ieri sera al quartiere Catino di Bari. Una 21enne è morta dissanguata in seguito ad un taglio netto all’arteria femorale.

Secondo alcune indiscrezioni pare che la donna avesse litigato con un coetaneo, ma saranno i Carabinieri a stabilire se possa essersi trattato di un incidente o di un delitto.

Per il momento non ci sono persone indagate. Il dramma è avvenuto ieri sera intorno alle 20, in via Nicholas Green.

A causare la ferita sarebbe stato l’urto contro una vetrata. I parenti della vittima, mamma di una bimba di due mesi, non hanno atteso l’arrivo del 118, decidendo di trasportarla il prima possibile all’ospedale San Paolo, dove tuttavia non c’è stato nulla da fare.

print