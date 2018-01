Evita di parcheggiare per strada l’auto comprata a maggio scorso, ma i ladri gliela smontano nel garage sotterraneo del palazzo in cui abita. È successo sabato scorso in via Di Giesi, al quartiere San Paolo di Bari.

Il proprietario aveva lasciato la Fiat 500 al piano meno due dello stabile, ma il giorno dopo, quando è ritornato a prenderla, l’ha trovata senza ruote, appoggiata sul crick ed alcune cassette di plastica. Oltre a cerchi e pneumatici, i ladri avevano rubato la tappezzeria, il volante, la centralina, il navigatore, i fanali ed altri pezzi per un danno complessivo di circa 15mila euro. La vittima è un noto imprenditore barese nel settore della grafica.

Il furto è stato senza dubbio agevolato dalla mancata manutenzione del complesso residenziale: il cancelletto pedonale sul lato di via Eugenio Silvestri è sempre aperto, nei sotterranei e in buona parte della zona esterna l’illuminazione è scadente e quegli stessi sotterranei, mai ultimati, sono stati a lungo rifugio per senzatetto e migranti, fino all’intervento della Polizia e alla decisione di murare “il dormitorio”.

A quanto pare la situazione è stata segnalata da tempo all’amministratore di condominio, ma finora non è stato posto alcun rimedio. In questo modo cinghiali, ladri e malintenzionati non possono che avere vita facile.

