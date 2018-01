Un incidente al semaforo sta mandando letteralmente il tilt il traffico tra viale Papa Giovanni XXIII, via Orazio Flacco e viale Papa Pio XII. Almeno due, forse tre le auto coinvolte ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso, intanto in tutta la zona il traffico è letteralmente paralizzato con lunghe code e disagi.

