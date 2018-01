Una donna di 64 anni, dipendente di Poste Italiane, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, al quartiere Japigia di Bari.

Per cause ancora in fase di accertamento, la sua Fiat 600 si è scontrata con un’altra auto all’incrocio tra via Caldarola e via Prezzolini. La donna, che era diretta sul posto di lavoro, è stata intubata e trasportata nella sala rossa del Policlinico dall’automedica del 118.

Sul posto sono giunti anche vigili del fuoco, agenti della Polizia Locale e un altro mezzo del servizio di emergenza urgenza. Non preoccupano, invece, le condizioni dell’altra persone rimasta coinvolta nell’incidente.

