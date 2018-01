Ieri sera a Bari i Carabinieri hanno prima rintracciato in Strada Santa Caterina un motocarro sospetto e poi arrestato, per furto aggravato in concorso,il barese 47enne L.P., del quartiere San Paolo, e il 37enne di Barivecchia L.T.. I due, poco prima, avevano rubato i portoni d’ingresso di due condomini situati in via Poli e via Martino Cassano.

I ladri hanno smontato e caricato sul motocarro i due portoni con il probabile intento di rivenderli a qualche possibile “committente”, al momento non ancora noto ai Carabinieri. All’arresto si è arrivati grazie a un telefonata giunta al 112. Di fondamentale importanza si sono rivelate le immagini di videosorveglianza, acquisite dai Carabinieri, che hanno ripreso i due mentre smontavano uno dei due portoni.

Sono così scattate per i due baresi le manette e, nei prossimi giorni, dovranno essere giudicati con processo per rito direttissimo. Il motocarro è stato sequestrato, mentre la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. Tre mesi fa un furto analogo è stato commesso a Bitetto.