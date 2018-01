Ieri sera in via Piccinni una gazzella è intervenuta al supermercato Sigma arrestando due georgiani, di 42 anni e di 32 anni, domiciliati in città, responsabili di concorso in rapina impropria. I due stranieri, dopo aver occultato all’interno di una borsa 6 confezioni caffè solubile, hanno oltrepassato la cassa e per assicurarsi la fuga, hanno aggredito la cassiera. Dopo la fuga la donna è stata soccorsa dalla guardia medica.

L’immediato intervento dei Carabinieri, che già si trovavano in zona, ha consentito di fermare i malviventi recuperando la refurtiva poi restituita al supermercato. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria i due georgiani si trovano agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

