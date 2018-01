Ieri sera intorno alle 20 in piazza Umberto, a Bari, è scoppiata l’ennesima rissa tra extracomunitari, non è ben chiaro cosa sia successo, sta di fatto che ad un certo punto si è scatenato il fuggi fuggi generale. Sul posto sono immediatamente arrivate due volanti della Polizia, un migrante è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118. Solo pochi giorni fa un episodio analogo, con un algerino di circa 30 anni residente ad Altamura accoltellato al petto, per fortuna in maniera non letale.

