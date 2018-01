Se già in tempi di pace le babygang imperversano tra le strade del quartiere Libertà, figuriamoci in tempi di “guerra”, cioè a fine anno. Questa volta nel mirino dei piccoli scalmanati sono finite anche alcuni parcometri, in particolare quello di via Calefati, ritrovato completamente devastato all’alba del nuovo anno.

Secondo quanto siamo riusciti a ricostruire, alcuni bambini sarebbero entrati in azione il pomeriggio del 31 dicembre, intorno alle 17, facendo esplodere un grosso petardo all’interno della colonnina usata per pagare i parcheggi, quasi completamente distrutta dopo l deflagrazione.

La bravata, però, non ha messo in pericolo le tante monete dei baresi custodite all’interno del parcometro: c’è infatti un sistema di sicurezza che, nonostante l’esplosione del petardo, ha impedito a qualche bel pensante di depredare la colonnina del suo prezioso carico.

