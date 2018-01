Mistero in via Caldarola, quartiere Japigia di Bari, dove alcune pattuglie delle forze dell’ordine e i soccorritori del 118, sono stati inviati per soccorrere e investigare su una presunta sparatoria in cui sarebbe rimasto ferito un uomo.

Giunti sul posto, però, pattuglie e ambulanza non hanno trovato alcun ferito né tantomeno sangue, bossoli o altre traccie di un conflitto a fuoco. Resta da capire se qualcuno si sia divertito a dare un falso allarme oppure se davvero il ferito ha avuto modo di allontanarsi dalla scena del presunto crimine.

