Termosifoni non funzionanti, muffa e umidità nei muri. A denunciare la condizione di degrado in cui da qualche mese vivono alcuni studenti è un ragazzo dell’istituto Perotti di Bari che con i suoi compagni è stato “dirottato” in unao stabile del Romanazzi. Le condizioni di questa struttura, infatti, sono decisamente fatiscenti.

“Gentile Direttore, sono un alunno dell’Istituto Armando Perotti. Mi rivolgo al suo giornale per denunciare e far capire in quale complesso siamo stati abbandonati dalle istituzioni, partendo dalla preside e finendo al sindaco dell’area metropolitana di Bari. Da un paio di mesi le classi quarte che erano ubicate all’interno del Panetti dove da diversi anni abbiamo la succursale, sono state spostate all’interno di uno stabile dell’Istituto Romanazzi,il quale è davvero fatiscente.

All’interno del plesso dove siamo stati spostati i termosifoni sono non funzionanti, e c’è anche molta umidità la quale fuoriesce dai muri insieme alla muffa visibile ad occhio nudo.

La maggior parte dei docenti si stanno ammalando cosi anche come molti alunni. Ormai siamo stanchi di essere presi in giro dalle istituzioni le quali promettono di intervenire al più presto, ma il giorno dopo dicono di non poter intervenire perché la gru per cambiare la caldaia non potrebbe essere montata perché all’esterno non c’è abbastanza spazio”.

