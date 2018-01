Un lacrimogeno partito per sbaglio ed è subito panico. È successo poco dopo mezzogiorno in una vasta zona compresa fra via Amendola e via Fanelli: qui molti cittadini hanno segnalato un cattivo odore e fastidi agli occhi.

Decine infatti le chiamate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco, mentre alcuni residenti si sono rivolti direttamente al pronto soccorso della Mater Dei lamentando problemi alla respirazione e bruciore agli occhi: per fortuna tutti casi non gravi.

Sul posto è prima intervenuta la squadra specializzata dell’Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) e poi i tecnici dell’Arpa Puglia che hanno quindi svelato il mistero: nessuna nube tossica, come qualcuno temeva, ma semplicemente un lacrimogeno fatto partire accidentalmente nella caserma militare di via Fanelli.

print