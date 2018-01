Incidente tra due auto su via Amendola. La Puegeot, per colpa dello scontro con la Ypsilon, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muretto di recinzione di una villa dall’altro lato della carreggiata. In totale sono stati soccorsi tre feriti, ma la conducente della Ypsilon sembra essere in gravi condizioni. Intervenuta la Polizia Locale per regolare il traffico in tilt.

1 di 7

print