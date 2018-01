Non solo prostituzione e strade dissestate. La scarsa cura e attenzione verso il quartiere Sant’Anna si misurano anche dal grado di insicurezza percepito dai cittadini, specie in alcune parti del rione. Nel solo pomeriggio di ieri, per esempio, si sono registrati due furti in appartamenti: nel mirino è finito in particolare il comparto 2.

Il doppio colpo non ha lasciato indifferente uno dei residenti che si è sfogato sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro: “La causa di tutto questo è la mancanza di illuminazione delle strade totalmente assente. Non è possibile che nel 2018 una buona parte del quartiere è costretta a vivere in queste condizioni. Non siamo liberi di vivere e passeggiare tranquillamente. Siamo completamente abbandonati dalle istituzioni nonostante paghiamo le tasse come tutti i cittadini”.

Il cittadino si rivolge poi direttamente al primo cittadino focalizzando l’attenzione sui lavori perennemente in ritardo: “Lei ha più volte detto che prima di asfaltate le strade bisogna occuparsi della fogna bianca e della vasca di laminazione, ma l’illuminazione? Spero in una sua celere risposta e soprattutto spero che qualcuno inizi ad occuparsi di noi. Siamo stanchi”.

