Ieri a Bari, la Polizia di Stato, in zona San Pasquale via dei Mille, ha eseguito tre perquisizioni domiciliari all’interno di un comprensorio di case popolari, durante le quali ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di un pregiudicato locale e al sequestro di droga e armi.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, unitamente ad unità cinofile, all’interno del vano contatori dell’Enel di un condominio hanno trovato e sequestrat 9 involucri in cellophane trasparente, contenenti 10.38 grammi di marijuana, un involucro in cellophane trasparente con dentro 36 grammi hashish, un involucro in cellophane di colore bianco contenente 0,381 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Il controllo è stato esteso anche ai piani superiori. Al terzo piano, dove le unità cinofile antidroga hanno segnalato la presenza di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno rinvenuto 1 grammo di marijuana e 6 grammi di hashish ed in cucina hanno appurato la presenza di un monitor collegato ad un sistema di video sorveglianza che interessava le vie di accesso alla palazzina. Il proprietario di casa, un uomo con precedenti di polizia specifici, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel proseguo dell’attività, che ha interessato la zona delle cantine di un altro edificio dello stesso comprensorio, all’interno di un vano condominiale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due pistole di fabbricazione spagnola funzionanti.

