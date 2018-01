Ennesimo dramma della solitudine a Bari. Il corpo di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato questo pomeriggio in avanzato stato di decomposizione in un appartamento in via Celentano.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, pare che il decesso risalirebbe a circa due mesi fa: la vittima sarebbe un pensionato che viveva già da tempo da solo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la Polizia.

