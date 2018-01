Una donna di mezza età è stata scippata mentre nel tardo pomeriggio di oggi percorreva via Principe Amedeo, all’altezza con via Libertà. Un uomo, in sella al proprio scooter e col volto celato dal casco, si è avvicinato alla donna strappandole via la borsa: al suo interno le chiavi di casa, soldi contanti, documenti e anche una carta di credito.

Lo scippatore, dopo aver preso i soldi, ha abbandonato il resto della refurtiva poco distante dal luogo del crimine: la borsa è stata ritrovata da un passante che ha provveduto a riconsegnarla alla donna.

L’azione del malintenzionato è stata fulminea e non ha lasciato possibilità di reazione alla donna che ha successivamente avuto un mancamento ed è stata subito soccorsa da alcuni passati e in particolare da un membro del Comitato del Libertà che ha provveduto ad accompagnarla a casa. Sul caso adesso indagano i Carabinieri.

