Intorno alle 22 di ieri sera un vasto incendio è divampato in un locale adibito dai proprietari come deposito di frutta, in zona Palese, adiacente ai campi sportivi “De Palo” in via Napoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che sono riusciti a domare la alte fiamme. Le cause che hanno dato vita all’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un vigile del fuoco è rimasto ferito ed è stato trasportato con un urgenza al pronto Soccorso del Policlinico di Bari per trauma carnico minore e trauma contusivo del setto nasale.

