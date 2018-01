I Finanzieri del Gruppo Bari e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, durante i controlli dei traghetti provenienti dall’Albania, hanno rinvenuto e sequestrato 5 chili di eroina ed arrestato un uomo e una donna di nazionalità albanese.

La sostanza stupefacente era ben occultata nei cerchioni delle ruote dell’utilitaria utilizzata per l’illecito traffico, subito balzati agli occhi degli esperti finanzieri. A seguito di un più accurato controllo è stato accertato, infatti, che i cerchioni erano stati artificialmente modificati così da creare una intercapedine dove era ospitata la così detta brown sugar e, cosa molto strana, la sostanza non era conservata in panetti bensì compressa nei quattro cerchi senza alcun confezionamento, in polvere.

