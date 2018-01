Nella mattinata odierna, a Bari la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Brindisi, il pregiudicato Bartolomeo De Mattia di anni 50.

L’uomo deve espiare una pena definitiva di anni 1 e mesi 7 di reclusione a seguito di condanna per furto aggravato, commesso nel 2015, in un’abitazione di Torchiarolo, nel brindisino. De Mattia, già conosciuto a causa dei suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e perché dedito ai furti in appartamento, è stato catturato presso la sua abitazione nel quartiere Libertà.

Per sottrarsi all’arresto, l’uomo che era in casa con la convivente, ha tentato di simulare la sua assenza non aprendo al porta agli agenti; i poliziotti certi della sua presenza all’interno dell’abitazione, dopo i ripetuti tentativi di farsi aprire, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco hanno forzato la porta d’ingresso.

Una volta all’interno, uno dei tre cani, che erano liberi di circolare nonostante l’intimazione dei poliziotti a legarli, ha anche morso al polpaccio due degli operatori che hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il locale Policlinico. Per tali fatti, il De Mattia e la convivente barese 49enne sono stati indagati anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni colpose.

print