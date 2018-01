La scorsa notte, alle ore 02.30 circa, una Gazzella dei Carabinieri ha proceduto al controllo di un’auto sospetta, ferma su una piazzola della SS16 sud, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto. Alla guida vi era un 23enne, D.G.M., che alla vista della pattuglia, ha lanciato dal finestrino un involucro e disperso il contenuto di un altro nei pressi della macchina.

I militari hanno recuperato l’involucro gettato e, constatato che conteneva una dose di cocaina, hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione. Del parere

contrario è stato però il ragazzo, che per guadagnarsi la fuga ha aggredito i militari con calci e pugni, venendo bloccato.

I militari hanno proceduto quindi alla perquisizione del veicolo, dove hanno trovato e sequestrato una maschera raffigurante “Anonimus” in grado di travisare il volto, un passamontagna, due scalda collo di colore nero e due telefoni cellulari.

A quel punto i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche al domicilio di D.G.M., rinvenendo e sequestrando:

– gr.3 “marijuana”, suddivisa in dosi ed idoneo materiale per suo confezionamento (2 bilancini) ed un coltellino con lama intrisa medesima sostanza;

– 30 semi di “marijuana” per un peso complessivo di gr. 2 circa;

– una pistola scacciacani alterata mod 315 auto 8 mm priva di matricola e completa di caricatore;

– una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, alterata 8 police cal 8 priva di matricola e caricatore;

– una cartuccia completa per arma comune da sparo gfl cal. 9 corto.

Per D.G.M. sono scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di una munizione e di una pistola modificata. L’arresto è stato convalidato ed il giovane verrà giudicato nei prossimi giorni con rito direttissimo.

Sul suo conto i Carabinieri stanno eseguendo verifiche per risalire all’eventuale illecito utilizzo della maschera e degli altri oggetti rinvenuti in eventi delittuosi avvenuti nella zona.

