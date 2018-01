Tensione e disperazione in via maggiore Baracca, nel cuore del quartiere Carrassi di Bari. Un uomo ha perso la vita in casa in seguito a una sparatoria. Si tratta di un omicidio, ma sono in corso accertamenti per capire cosa sia realmente successo.

La tragedia sarebbe avvenuta in un appartamento al piano terra. La vittima è un pregiudicato 33enne agli arresti domiciliari, Fabiano Andolfi. Sarebbe stato raggiunto da due sicari, che lo avrebbero freddato davanti ad alcuni parenti. Sul posto carabinieri, polizia e soccorritori del 118 in un clima particolarmente ostile. Gli operatori sanitari hanno dovuto soccorrere un parente di Andolfi a causa di un malore.

