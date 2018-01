Cinghiali a caccia di cibo al Nuovo San Paolo. Giusto qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come qualcuno abbandoni incautamente alimenti e acqua dentro le condotte di cemento lungo il perimetro del quartiere: probabilmente non sono destinati ai cinghiali ma diventano, insieme all’immondizia, un’ulteriore motivo di attrazione verso il centro abitato.

Evidentemente non è un caso che proprio in queste zone a ridosso del Nuovo San Paolo e in particolare all’incrocio con via Arturo del Bianco, ieri sera poco prima delle 22 sia stato segnalato l’ennesimo piccolo gruppo di cinghiali a spasso con il consueto pericolo per pedoni e automobili in transito.

