Sabato pomeriggio, a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Muja Eduart, albanese di 35 anni, e Kovaci Artan, 36enne albanese, entrambi incensurati, ritenuti responsabili di possesso di documenti di identificazione falsi.

Durante i servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante hanno notato, al quartiere Poggiofranco, nel parcheggio di un noto centro commerciale, due persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi delle auto in sosta.

Sottoposti a controllo, entrambi sono stati trovati in possesso di documenti falsi, in particolare carta d’identità e patente di guida rilasciati da autorità greche, intestati a cittadini greci ma con le foto dei due albanesi. A seguito di perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche i documenti originali dei due arrestati, passaporto e carta d’identità rilasciati da Autorità albanesi.

Chieste spiegazioni in merito al possesso dei documenti falsi, i due hanno riferito di averli acquistati in Albania, pagando un corrispettivo di 300 euro, con l’intenzione di utilizzarli per recarsi in Inghilterra.

Dopo gli accertamenti di rito, entrambi sono stati associati presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Autorità Giudiziaria.