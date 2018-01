La Procura di Bari, per i due anziani accusati di violenza sessuale ai danni di un minore, ha chiesto una condanna di 6 anni di reclusione. I due erano coinvolti nel presunto giro di prostituzione minorile nei pressi dello stadio San Nicola.

Vincenzo Vinciguerra, 69enne di Bari, e Pasquale Marziliano, 74enne di Bitetto, sono in carcere dall’aprile 2017 e ora sono in processo con rito abbreviato. Le indagini, coordinate dal pm Marcello Quercia, sono partite un anno fa dopo le numerose segnalazioni.

I Carabinieri hanno documentato due episodi a danno dei due anziani, uno risalente al 31 marzo e il secondo al 2 aprile del 2017. I due avevano avuto dei rapporti sessuali, in entrambi i casi, con lo stesso 13enne rom, costituito parte civile e già risarcito.

Secondo le indagini pare che i due avevano adescato il ragazzino portandolo con loro in un bar del quartiere Poggiofranco per convincerlo a seguirli in auto e a compiere atti sessuali in cambio di denaro.

