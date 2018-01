Sporcaccioni nel mirino della Polizia Locale: sono infatti ben 16 le multe elevate in un solo giorno dalla Polizia Locale per abbandono dei rifiuti o conferimento fuori orario. I quartieri interessati dalle operazioni di controllo sono state San Girolamo e Fesca e il San Paolo, dove sono in corso una serie di iniziative atte a contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Sono 10 le multe elevate sul territorio del San Paolo: 4 per conferimento fuori orario (100 euro ciascuna) e 6 per mancata raccolta differenziata (100 euro ciascuna). Si evidenzia che 8 dei cittadini multati sono residenti nel Comune di Modugno. Sono 6, invece, i verbali emessi a Fesca e a San Girolamo: 2 per abbandono dei rifiuti nelle campagne (50 euro ciascuno) e 4 per abbandono su sede stradale (sempre 50 euro ciascuno).

“Come avevamo annunciato – commenta Pietro Petruzzelli – stiamo mostrando molta tolleranza nei confronti dei cittadini di Fesca e San Girolamo, alle prese da pochi giorni con il nuovo sistema di raccolta porta a porta. Allo stesso tempo devo ammettere che la tolleranza è ben ripagata, perché si stanno comportando decisamente bene, come dimostrano i primi dati sulla differenziata registrati in quella zona che si attestano sui 78, 13%”

print