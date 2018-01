Da questa mattina i finanzieri del Nucleo dì Polizia Economico-Finanziaria di Bari, stanno eseguendo numerose perquisizioni domiciliari con conseguente sequestro di documentazione, cartacea ed informatica, utile alle indagini.

Gli uomini coinvolti sono i fratelli Ciccolella: Corrado, Vincenzo ed Antonio. I tre molfettesi hanno insieme una società operante nel settore della floro-vivaistica. Sono stati posti sotto perquisizione anche altri soggetti ritenuti legati ai Ciccolella e concorrenti nei reati loro ascritti, come gli avvocati Michele Bellomo e Francesco Quarto di Bari, il commercialista Gianluca Petrera di Bari, nonché il presidente del FC Bari calcio, Cosmo Antonio Giancaspro.

La perquisziione è stata messa in atto dalle Fiamme Gialle per i reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio, emersi dalle indagini della Procura di Bari. Sono già emerse, infatti, alcune ipotesi di distrazione di fondi della Ciccolella S.p.A. e conseguente riciclaggio degli stessi, tramite complessi passaggi di denaro e quote societarie tra società infra gruppo e soggetti operanti in Italia ed in Paesi esteri, come Malta e Gran Bretagna.

Le indagini sono ancora in corso.

