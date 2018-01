Spaccio di droga, estorsione e furto. Con queste accuse il 15enne coinvolto nel procedimento sulla morte del 77enne Giuseppe Dibello, spinto in mare il 2 maggio 2017 da una scogliera di Monopoli , è tornato in comunità.

Il giovane, una volta tornato in libertà e in attesa del processo, avrebbe iniziato a spacciare droga, costringendo due coetanei ad acquistare sostanze stupefacenti da lui e, quando i ragazzi non riuscivano a pagare, li avrebbe indotti a rubare gioielli ai genitori.

Il giovane era stato arrestato per omicidio preterintenzionale e scarcerato due settimane dopo perché dalle indagini era emerso che in realtà era stato l’amico 17enne a spingere in mare i due anziani. Nei confronti del 15enne l’accusa era stata quindi riqualificata in omissione di soccorso.

