Non accenna a diminuire l’attenzione delle Forze dell’Ordine a Bitonto dopo l’uccisione di Anna Rosa Tarantino, finita sulla traiettoria dei proiettili sparati dalla malavita locale per il controllo dei traffici illeciti.

Il paese, con un particolare occhio di riguardo per il centro storico e le zone limitrofe al luogo in cui è morta l’84enne, continuano a essere battuto palmo a palmo da Polizia e Carabinieri.

Anche stamattina i vicoli sono stati passati in rassegna da militari e agenti. Le operazioni sono coadiuvate dai Vigili del Fuoco, chiamati in questi giorni ad abbattere recinzioni blindate e protezioni innalzate per proteggere proprio dagli “indiscreti” della Legge, lo spaccio di droga.

I Carabinieri, assieme ai Vigili del Fuoco, hanno sfondato diversi locali nelle mani della malavita in zona san Luca: veri laboratori dello spaccio dove sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga (marijuana, cocaina e hashish), oltre che strumenti di precisione e confezionamento delle sostanza. Dai controlli effettuati sono state tratte in arresto quattro persone. Scoperte poi diverse telecamere di videosorveglianza della malavita poste in zone strategiche, due tra tutte quelle posizionate sul presepe sospeso in via san Luca.

La Polizia di Stato, invece, ha controllato l’altro quartier generale a partire da Porta Robustina, Muro Porta Robustina passando per via delle Marteri, vico Barba, accompagnati oltre che dal Reparto Rpc, anche dalle unità cinofile. Sono stati scovati diversi covi e quantitativi di droga tipo marijuana, cocaina e hashish ed è stata tratta in arresto una persona.

La Guardia di Finanza, invece, ha preso e tenuto sotto controllo la zona 167 con via Pertini, via Berlinguer e via La Malfa.

