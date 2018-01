Nel giorno dei funerali di Anna Rosa Tarantino, l’innocente 84enne deceduta sotto i colpi della malavita per il controllo dello spaccio, a Bitonto c’è perfino chi nega di trovarsi nel luogo in cui è avvenuta la sparatoria. In paese l’aria evidentemente è pesante. Giovani e non, sembrano ormai rassegnati a dover convivere con la delinquenza.

“A ogni angolo di strada c’è un mafioso, li conosciamo tutti”. “Si parla tanto di mandare via gli immigrati, sono altre, invece, le persone che io manderei via da qui”. “Ci vogliono misure speciali, anche l’esercito”. Il coro di voci raccolte per strada è unanime, la gente ha paura: “Dopo una certa ora, la sera non si può uscire”. Anche di giorno, si direbbe, se si considera che la sparatoria in cui è morta l’anziana donna è avvenuta verso le 8. Abbiamo raccolto le opinioni dei bitontini. Nel video, ecco cosa ci hanno detto.

