Nel distretto della Corte di Appello di Bari, negli ultimi due anni, gli omicidi volontari sono aumentati da 79 a 99, tra cui i femminicidi da 19 a 25. La relazione di Franco Cassano, presidente della Corte di Appello, presentata durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, parla chiaro.

Il Presidente ha voluto sottolineare come anche se nel distretto c’è stata la diminuzione dei reati come estorsione, usura e rapine, l’aumento degli omicidi non deve far dubitare del miglioramento della sicurezza collettiva in ambito distrettuale. “È importante – dice Cassano – correlare questi dati con gli esiti delle indagini che hanno assicurato, in tempi rapidi, i responsabili alla giustizia”.