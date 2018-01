Per cause ancora tutte da chiarire, pochi minuti prima delle 17 un autobus dell’Amtab ha improvvisamente preso fuoco nei pressi della ss16 in direzione sud. La vettura 3029, impegnata a coprire il servizio della Linea 1, stava precorrendo la rampa “via Napoli accesso D” quando è stata avvolta dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco sono immediatamente giunti sul posto e sono riusciti a domare l’incendio non senza difficoltà. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, come ha fatto sapere la stessa azienda municipalizzata per il trasporto pubblico locale.

A bordo dell’autobus in quel momento c’era solo l’autista, secondo quanto appreso dagli stessi Pompieri, che hanno dovuto impiegare tre autobotti per spegnere le fiamme. Tra le ipotesi più accreditate, al momento quella di un cortocircuito, anche se ovviamente è troppo presto per trarre delle conclusioni.

