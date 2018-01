Notte movimentata in provincia di Bari, quella appena trascorsa, culminata col furto in un negozio di telefonia ad Adelfia, in piazza Europa. Erano circa le 4 del mattino quando tre criminali incappucciati sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale, non prima di aver divelto la porta del negozio, distrutto una telecamera di sorveglianza e puntato l’altra verso il cielo, per non farsi riprendere.

I ladri sono stati ripresi dalle telecamere interne, ma a poco serviranno le immagini dal momento che avevano il volto coperto. Sebbene svaligiata di ogni bene, per un bottino non quantificato, ma nell’ordine delle migliaia di euro, l’attività riaprirà domani con le poche cose lasciate dalla banda, verosimilmente con l’intento di mandare un segnale forte alla criminalità.

A chiamare i Carabinieri è stato un cliente del bar Vittoria, unico aperto a quell’ora, ma purtroppo troppo tardi. I ladri sono riusciti a non fare rumore e dunque sono stati visti muoversi nel negozio attraverso le vetrate, troppo tardi perché le Forze dell’Ordine potessero fermali pur arrivando rapidamente.

Notte movimentata, dicevamo. Il furto ad Adelfia è probabilmente l’ultimo in ordine di tempo dopo due colpi, andati fortunatamente a vuoto, uno tentato ai danni di un tabaccaio di a Valenzano e l’altro in negozio di cellulari a Capurso.

print