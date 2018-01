L’indagine della Guardia di Finanza nei confronti del presidente della società Fc Bari 1908 Cosmo Antonio Giancaspro, è partita un anno e mezzo fa a seguito della denuncia dell’ex presidente della società biancorossa, Gianluca Paparesta. La Procura di Bari, infatti, sta indagando sull’acquisizione della società di strada Torrebella e nel fascicolo il pubblico ministero Bruna Manganelli ipotizza i reati di estorsione contrattuale e usura.

I fatti, su cui sono in corso gli accertamenti, risalgono al primo semestre del 2016: sotto la lente degli investigatori è finito l’ingresso in società di Giancaspro come socio di minoranza, un accordo sottoscritto fra i due soci per il pagamento di debiti pregressi e la successiva ricapitalizzazione della società calcistica da parte dell’attuale patron biancorosso. Nella denuncia, Paparesta contesta le modalità di trasformazione dei crediti di Giancaspro in capitale sociale.

Secondo gli atti, l’aumento di capitale fu finanziato esclusivamente da Giancaspro, portando ad un ribaltamento societario e all’uscita di scena di Paparesta. La vicenda fu pubblicamente denunciata dallo stesso ex arbitro nel novembre 2016 in una conferenza stampa in cui annunciava che si sarebbe rivolto alla giustizia per riottenere le quote di maggioranza della Fc Bari 1908. La società, contattata tramite i suoi legali, per il momento non commenta.

