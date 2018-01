A Bari si continua a sparare. Dopo l’omicidio di Fabio Andolfi in via Baracca, nel quartiere Carrassi, sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa sera in via de Romita, nel quartiere Madonnella, intorno alle 21. Ancora poche le informazioni disponibili, stando a quanto siamo riusciti ad apprendere non ci sarebbero feriti. Le ipotesi più accreditate al momento è che si sia trattato di una intimidazione o di una tentata immediata risposta all’omicidio Andolfi.

