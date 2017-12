Come se non bastassero le chiacchiere per la cena aziendale in masseria, fatta poche ore dopo l’arresto di Vittorio Lippolis, amministratore della società che gestisce la casa di riposto Sant’Anna di Noci, ieri sono arrivati gli auguri con strascico polemico del personale.

Nel video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale di Sant’Anna, il cui complesso a quanto pare sarebbe stato ristrutturato gonfiando le fatture, compare proprio l’amministratore, come dicevamo agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa.

Neppure questo ha convinto chi adesso gestisce l’ente a tenere un profilo basso. Come facilmente prevedibile, le immagini sono state riprese prima che Vittorio Lippolis fosse arrestato, ma la pubblicazione del video ha sollevato l’ennesimo polverone e in tanti si interrogano sull’opportunità di quel Buon Natale.

