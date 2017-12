Anche a Natale l’Amtab fa cilecca. Non bastassero i ritardi e i guasti quotidiani, anche il giorno della Vigilia si registrano disagi per i tanti che si sono riversati in centro a caccia dell’ultimo regalo da far trovare sotto l’albero.

In corso Vittorio Emanuele, in particolare, la municipalizzata del trasporto pubblico ha messo a dura prova la pazienza e lo spirito dei baresi. Questa mattina decine di persone hanno atteso per almeno un’ora l’arrivo della navetta B.

Alcuni hanno preferito trovare soluzioni alternative, altri, particolarmente inferociti, hanno chiamato direttamente il centralino Amtab per chiedere spiegazioni in merito. Le risposte, però, non sono state delle più cortesi: “C’è traffico, se ti conviene aspetta, altrimenti vai a piedi”.

